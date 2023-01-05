SULTANGAZİ'DE TIRAŞ OLMAYA GELDİ, KALFAYI EVE GÖNDERİP HIRSIZLIK YAPTI

SULTANGAZİ'de berber salonuna tıraş olma bahanesiyle gelen bir kişi, havlu alması için kalfayı evine gönderdi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan erkek kuaförüne gelen bir kişi, sakal tıraşı olmak istediğini söyledi. Kalfa Ömer Faruk Kalyoncu (17), havluların ustası tarafından kuru temizlemeye götürüldüğünü, bundan dolayı kendisini tıraş edemeyeceğini söyledi. Şüpheli ise, Kalyoncu'ya 100 metre ilerideki evini tarif edip, oradan havlu alabileceğini söyledi.

"KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE ANLADIM"

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlığın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde, kaldırımda yürüyen bir kişinin berber salonuna girdiği, bir süre sonra kalfaya evi tarif ettiği, kalfanın tarif edilen yere doğru koştuğu, şüphelinin koşarak iş yerinden ayrıldığını görülüyor. Kısa bir süre sonra da kalfanın berber salonuna geldiği de kameraya yansıyor.