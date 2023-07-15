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Sultangazi'de Tır Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sultangazi'de yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti. İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde, mangal yapmak için aldığı malzemelerle yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü K'ye, Emre Y. idaresindeki 34 GPL 606 plakalı tır çarptı. Tırın altında kalan Şükrü K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde, mangal yapmak için aldığı malzemelerle yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü K'ye, Emre Y. idaresindeki 34 GPL 606 plakalı tır çarptı.

Tırın altında kalan Şükrü K, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Sultangazi Mahmutbey Güncel Haberler

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