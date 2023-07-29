SULTANGAZİ'de TIR'a çarpan sürücü ağır yaralandı

SULTANGAZİ'de park halindeki TIR'a çarparak araçtan dışarıya fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Kaza 09.30 sıralarında Selçuklu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücü Mustafa Y. aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Mustafa Y. yol kenarında park halindeki TIR'a yandan çarptı. Çarpma sonucu otomobilden savrulan Mustafa Y., TIR'ın altına girdi. Olay yerine gelen ambulans hastaneye kaldırılan otomobil sürücü Mustafa Y. tedavi altına alındı. Mustafa Y.'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Esalettin Turunç, "Yol boştu. Herhangi bir araç gelmiyordu. Park halindeki TIR'ın sol tarafına vurdu. Kendisi TIR'ın altına girdi" dedi.