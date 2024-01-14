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Sultangazi'de Temel Kazısı Sırasında Hasar Gören Binalar Boşaltıldı

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Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören iki bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. İki binadaki aileler, dışarı çıkarıldı ve durum teknik incelemenin ardından belirlenecek.

Sultangazi'de, bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören iki bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 141. Sokak'ta bulunan bir inşaatta, dün akşam kepçeyle yapılan temel kazısı sırasında yan taraftaki iki binanın temeli zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İki binadaki 11 dairede yaşayan aileler, dışarı çıkarıldı.

Daire sakinleri geceyi yakınlarının evlerinde geçirirken boşaltılan binaların durumunun, teknik incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

"Çaresizlik içinde bekliyoruz"

Bina sakinlerinden Şaban Alkan, basın mensuplarına, kepçe operatörünün temel kazısı sırasında binanın altına girip toprak kaymasına sebep olduğunu, bu sebeple binanın 15-20 santimetre yan yattığını söyledi.

Korkularının devam ettiğini belirten Alkan, "Belediye yetkilileri, polisler geldi. Çeşitli müdahaleler yapıldı. Şu anda üniversiteden bir tetkik ekibi bekleniyor. Ne yapacaklar bilmiyoruz." dedi.

Alkan, bölgenin eski su yatağı olması sebebiyle altından su çıktığını aktararak, "Belediye bodrum kata 2 kat ruhsat vermiş. Emsal de yok hiçbir şey de yok ama neye göre verilmiş hala çözmüş değiliz." diye konuştu.

Karakolda gerekli müracaatları yaptıklarını ve taraflardan şikayetçi olduklarını dile getiren Alkan, "Dün akşamdan beri 2 bina boşaltıldı. Arkadaşlar sağ olsun, güvenlik tedbirleri aldılar ama bir yere kadar. Nerede kalacaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, çaresizlik içinde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alkan, olaydan bir gün önce kepçe operatörünü uyardığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Orayı müteahhit söylediği için 'Ben kazdım' dedi. Onlardan da şikayetçiyim. Buna bir denetim yok mu? Bu hafriyat alınırken burada denetleyen olur, gözeten olur, müteahhidin sorumlu, yetkili kişisi olur. Hiç kimse yoktu. Gece demirciler vardı, karanlıkta çalıştılar. Baktık, binadan ses geliyor. Hatta boşaltırken bizim kardeşimizin de kolu çıktı."

Kaynak: AA / Güncel

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