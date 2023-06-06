Sultangazi'de Telefoncu Dükkanından 65 Bin TL Değerinde Hırsızlık

SULTANGAZİ'de yüzleri maskeli hırsızlar, kepengini kırarak girdikleri telefoncu dükkanından yaklaşık 65 bin TL değerinde cep telefonu, telefon aksesuarları ve elektronik malzeme çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların önce bir başka iş yerinin kepengini kırmaya çalıştıkları, yanlış dükkan olduğunu anladıklarında telefoncu dükkanına yöneldikleri bu sırada kendilerini fark eden kamyonet şoförünü tehdit ederek, olay yerinden uzaklaştırdıkları görüldü.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve eldivenli beş kişi, kapalı kasa minibüs ile cadde üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanın önüne geldi. Araçtan inen bir kişi, camdan telefoncu dükkanın içine baktı. Daha sonra aracın yanına gitti. Araçtan inen dört kişi, telefoncu dükkanın yanındaki iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden biri elindeki levye ile iş yerinin kepengini kırmaya çalıştı. Bu sırada bir başka şüpheli, arkadaşına el hareketi ile yanlış dükkanın kepengini kırmaya çalıştıklarını söyledi. Şüpheliler, telefoncu dükkanına yöneldi. Elinde levye olan şüpheli, dükkanın kepengini zorlayarak, kırmaya başladı. Bu sırada seyir halindeki bir kamyonet şoförü durumu fark ederek, aracı durdurdu ve şüphelilere ne yaptıklarını sordu. Elinde levye olan şüpheli, şoföre dönerek tehdit etti. Bunu üzerine şoför, aracını hareket ettirerek olay yerinden uzaklaştı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE 65 BİN TL DEĞERİNDE ÜRÜN ÇALDILAR

ŞOFÖR POLİSE İHBARDA BULUNDU

"ŞOFÖRÜN ÜZERİNE YÜRÜYORLAR"