Sultangazi'de telefon hırsızı böyle yakalandı

SULTANGAZİ'de, iki farklı iş yerinden cep telefonu çalan kişi, çaldığı telefonları sıfırlamak için geldiği telefon bayiinde, polis tarafından yakalandı. İş yeri sahibi ve telefonu çalınan kızın kararlı tutumu hırsızın yakalanmasını kolaylaştırdı. Hırsızlık anı ile telefonu çalan kişinin yakalanması sırasında genç kızın sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. Gündüz saatlerinde cadde üzerinde bulunan gelinlikçiye gelen M. D., mutfak bölümüne yöneldi. Çalışanların içeride bulunan müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık 45 saniye süren hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanı cep telefonun yerinde olmadığını fark ederek harekete geçti. İlk olarak o esnada içeride bulunan müşteriden şüphelenen iş yeri sahibi ve çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde tanımadıkları birinin içeri girerek telefonu çaldığını gören iş yeri sahibi Hatun Özer, durumu polise bildirdi.

"BİZ KAZANDIK"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Hatun Özel, "Biz çalışıyorduk. Çok sessiz bir şekilde iş yerine girip, mutfak bölümüne yöneliyor. Sanki daha önceden gelip bakmış. Mutfak bölümünden çalışanımıza ait cep telefonunu çalıyor. Bu saniyeler sürüyor. Biz ilk olarak başka bir müşterimizden şüphelendik. Sonra kamera görüntülerini izledik ve çalan kişiyi gördük. İş yerimizin yakınında bulunan telefon tamir ve satışı yapan komşu esnafımıza, telefonu kendisine satabileceğini söyleyip dikkatli olmasını istedik. Telefonu çalan kişi, komşu esnafımıza gelmiş. Sağ olsun komşu esnafımızda bizi bilgilendirdi. Biz de durumu emniyete bildirdik. ve biz kazandık. Polislerimize de çok teşekkür ediyorum. Hiçbir suç cezasız kalmamalı. Telefoncuya başka yerden çaldığı telefonun şifresini kırdırmak için gelmiş. Telefonu sıfırlamış ama açamamış. Telefoncu da daha önce bilgilendirdiğimiz için bunu oyaladı ve polisin gelmesini bekledi. Bu şekilde teşkilatlandık" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel