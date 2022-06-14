Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı

SULTANGAZİ'de tamir için müşteri tarafından getirilen cep telefonunun bataryası patladı. Paniğe neden olan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi. Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, patladı. İş yeri sahibi Kenan Güneş, cep telefonunu eline alarak dışarı çıktı. Bu esnada içeride bulunan müşteri de yaşanan panik üzerine koşarak dışarı çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel