Sultangazi'de tehlikeli bisiklet yolculuğu

SULTANGAZİ'de ikisi çocuk 3 kişinin bisikletle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda bisikletle ilerleyen 2'si çocuk 3 kişi çevredekilerin dikkatini çekti. Bisikletin iskeletine basan iki çocuğun sürücünün boynuna sarılarak dengelerini sağladığı görüldü. Çocukların babası olduğu tahmin edilen kişi ise çevresini görmeden hızla pedallara basarak ilerledi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel