Sultangazi'de Taksiciye Trafik Cezası: 11 Bin 253 Lira

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Sultangazi'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen taksiciye 11 bin 253 lira ceza verildi ve aracı trafikten men edildi. Olay, sosyal medya görüntüleriyle ortaya çıkarken, sivil ekipler inceleme başlattı.

Sultangazi'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek aracından inen taksiciye 11 bin 253 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek aracından inen taksiciyle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, Mahmutbey yolunda yaşanan olayda 34 TJR 32 plakalı taksi sürücüsünün M.D. olduğunu belirledi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak", "yayaların kara yolu üzerinde trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde hareketlerde bulunması" ve "belediye sınırları içerisinde ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddelerinden 11 bin 253 lira para cezası verildi.

Ayrıca, taksi de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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