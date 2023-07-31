Sultangazi'de Taksi Şoförü Yolcuları Yarı Yolda İndirdi

SULTANGAZİ'de taksi şoförü tartıştığı yolcuları, yarı yolda indirdi. Bir süre yol ortasında devam eden tartışmayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki taksi şoförü ile yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Şoför, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde yol ortasında taksiyi durdurarak, yolcuları indirdi. Tarafların arasındaki tartışma yol ortasında da devam etti. Çevredekiler, araya girerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. Tartışma ancak bir süre sonra sonlanabildi, taksi şoförü de yoluna devam etti. Yaşanan tartışma anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.