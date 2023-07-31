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Sultangazi'de Taksi Şoförü Tartıştığı Yolcuları Yarı Yolda İndirdi

Güncel Haberler

Sultangazi'de bir taksi şoförü, tartıştığı yolcuları yarı yolda indirdi. Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışma yol ortasında devam etti ve çevredekiler tarafından kaydedildi.

SULTANGAZİ'de taksi şoförü tartıştığı yolcuları, yarı yolda indirdi. Bir süre yol ortasında devam eden tartışmayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki taksi şoförü ile yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Şoför, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde yol ortasında taksiyi durdurarak, yolcuları indirdi. Tarafların arasındaki tartışma yol ortasında da devam etti. Çevredekiler, araya girerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. Tartışma ancak bir süre sonra sonlanabildi, taksi şoförü de yoluna devam etti. Yaşanan tartışma anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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