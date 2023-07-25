Sultangazi'de Taksi Şoförü ile Kamyonet Şoförü Arasında Kavga Çıktı

SULTANGAZİ'de taksi şoförü ile kamyonet şoförü arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden geçen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Müdahale sırasında kamyonet şoförünün polise, 'Çekilin' demesi üzerine ortam yeniden gerildi.

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Hastaneye gelen kamyonet şoförü, aracını park etmek istediği sırada taksi durağında bulunan bir kişi, park ettiği yerin taksilere ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı. Kamyonet şoförü aracını park ettikten sonra taksi şoförü ile tartışmaya devam etti; ardından da iddiaya göre, taksi şoförüne kafa attı. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından, olay yerinden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kamyonet şoförünün polise, 'Çekilin' demesi üzerine, taksi şoförü, 'Sen polise nasıl çekil dersin' diyerek yeniden tepki gösterdi. İkili arasında bir süre daha devam eden kavga, polislerin araya girmesiyle sona erdi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü. Yaşanan kavga güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.