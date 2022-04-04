Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE SÜRÜCÜLERİN KAVGALARI KAMERADA

SULTANGAZİ'de sürücüler arasında yaşanan kavgalar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde ters yönden ilerleyen araç sürücüsü ile kendisini uyaran bir başka araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri, aracında bulunan levyeyi alarak, tartıştığı diğer sürücüye saldırdı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

Bir diğer kavga ise Eski Edirne Asfaltında yaşandı. Minibüs şoförü ile kamyonet şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.