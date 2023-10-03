Sultangazi'de sürücü unuttu, çocuk facianın önüne geçti

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıkan 4 arkadaş evlerine doğru yola çıktı. Çocuklar yolun karşısına geçtikleri sırada, ters yönden gelen otomobilin sürücüsü içlerinden birine çarptı. Otomobilin çarptığı 11 yaşlarındaki çocuk hafif yaralanırken, sürücü araçtan inerek öğrencinin yardımına koştu. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geriye doğru kaymaya başladı. Durumu fark eden başka bir öğrenci koşarak otomobilin el frenini çekerek aracı durdurdu. Öğrencinin refleksi sayesinde başka bir kazanın yaşanması önlenirken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel