SULTANGAZİ'DE SÜRÜ HALİNDE GEZEN KÖPEKLER KEDİLERİ ÖLDÜRDÜ - Haberler

SULTANGAZİ'de sürü halinde gezen köpekler, 2 farklı noktada kedileri parçalayarak öldürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi'de sürü halinde gezen köpekler, Cebeci ve Uğur Mumcu Mahallelerinde saldırdıkları kedileri parçalayarak öldürdü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürü halinde gezen köpeklerin saldırdıkları kedileri parçalayarak öldürdükleri, o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın, "Kaçıncı kedi parçalayışları? Kediyi aldılar, gidiyorlar. Kedi ağzında, yazık. Bu köpekleri alsınlar" dediği duyuluyor.

"ONLARIN YAŞAYABİLECEĞİ DOĞA YOK"

Eğer bu köpeklerin avcı ya da insanlara yönelmiş bir akresiyonu varsa, o zaman tabii ki insana da saldırabilirler. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Yaş otun yanında kur otun da yanmaması gerekiyor. Dost köpekler de var. 'İnsan sağlığına tehlikeli mi? yoksa bizimle beraber dostça yaşayacak köpekler mi?' bu konuda belediyelerin doğru kararlar alarak, karar alması gerekiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel