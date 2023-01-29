SULTANGAZİ'DE SUÇ MAKİNESİ KADIN APARTMANLARA GİRİP KEŞİF YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Olay, Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Son haftalarda apartmanlara dadanan cerrahi maskeli iki kadın, apartmanların dış kapılarını kartla zorlayarak içeri girdi. Tüm katları tek tek dolaşan iki kadın, girdikleri iki farklı apartmanda, apartman sakinleri tarafından fark edildi. Kadınlardan biri, hamile olduğunu ve kıyafet yardımı topladıklarını söyleyerek, yanındaki arkadaşı ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananları anlatan apartman sakinlerinden İbrahim Can, "Bir gün önce bir tanesi gelip tüm zillere basıp gitmiş. Hemen ertesi gün bu iki kadın tekrar geliyor. Ellerinde kart olduğunu düşündüğümüz bir aletle kapıyı zorlayarak açmışlar. Önce apartmanın giriş bölümünü de kontrol ediyorlar, kimse var mı diye. Ondan sonra bildiğimize göre içeride tek tek o gün evde olmayan daireleri belirliyorlar, bakıyorlar. Evde olmayanlardan birinin kapısını zorlarken, merdivende daire sakini bir hanımefendiyle karşılaşıyorlar. Şüpheli hareketlerinden dolayı binada 'ne yaptıkları' sorulduğunda birisi, 'Ben hamileyim, kıyafet toplamak, yardım toplamak için geldik' diyorlar. Daha sonra hızla kaçıp gidiyorlar. Biz bu görüntüleri polise de verdik. Bugün sosyal medyadan ve internet sitelerinden de öğrendik ki bu insanların sabıkaları varmış. Burada birkaç binaya daha gitmişler. Birkaç komşumuzdan daha duyduk. Burada komşularımız da dikkatli olsun, güvenliklerini sağlasınlar. Bunlara herhalde aymaz hırsız derler. Apartman girişine önlem amaçlı güvenlik kamerası taktırdık hatta kocaman bir levha da astırdık fakat ciddiye almıyorlar, yapacaklarını yine yapıyorlar" dedi.