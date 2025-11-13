Haberler

Sultangazi'de Stajyer ve İşletme Sahibi Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Güncelleme:
Sultangazi'de iş yerinde su kesintisi sonrası stajyer ile işletme sahibi arasında yaşanan tartışma, stajyerin ailesinin iş yerine gelerek bıçaklı saldırıda bulunmasına yol açtı. Olayda yaralanan işletme sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sultangazi'de yaşanan su kesintisi sırasında patronunun uyarısına rağmen musluğu açık bırakan ve iş yerini su basmasına neden olan stajyer Alim Y.D. ile işletme sahibi arasında tartışma çıktı. Eve giderek ailesine durumu anlatan Alim Y.D.'nin babası Ferhan D. ve 2 oğlu iş yerine giderek işletme sahibi K.B.'yi (18) bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ve oğulları serbest bırakıldı. Tarafları ayırmaya çalışan temizlik görevlisinin de yaralandığı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 8 Kasım Cumartesi günü bölgede yaşanan su kesintisi sırasında işletme sahibi çalışanlara muslukları kapatmaları yönünde uyarıda bulundu. Haftasonu kapalı olan iş yerini, musluklardan birinin açık unutulması nedeniyle su bastı. Pazartesi günü iş yerine geldiklerinde musluğun açık kaldığını ve iş yerini su bastığını gören işletme sahibiyle, stajyer Alim Y.D. arasında tartışma yaşandı. İş yeri sahiplerine hakaret ettiği iddia edilen stajyer Alim Y.D., ayrıldığı iş yerine kısa süre sonra babası ve abisiyle geri döndü. Baba ve 2 oğlu iş yerinin önünde bekleyen çalışanlara saldırarak onları darbetti. O sırada iş yerinin önünde çalışan temizlik görevlisine de saldıran baba Ferhan D., işletme sahibinin oğlu K.B.'yi de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri K.B.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Ferhan D. ve 2 oğlunun ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ferhan D. ve oğullarının iş yerine gelerek çalışanlara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bıçak olduğu görülen baba Ferhan D.'nin yanındaki 2 oğluyla birlikte iş yeri önündeki gençlere saldırdığı anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca, 18 yaşındaki K.B.'nin bıçaklandığı, kendisine engel olmaya çalışan temizlik personeline de saldırdığı anlar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
