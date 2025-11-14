Haberler

Sultangazi'de Stajyer Çocuk, İş Yerinde Darbı Yedi; Baba ve Oğlu Kavga Sonrası Bıçakla Yaraladı

Sultangazi'de bir elektrikçi dükkanında staj gören 14 yaşındaki A.Y.D.'nin işyeri sahibi tarafından darbedilmesinin ardından, babası F.D. ve ağabeyi Ş.D. iş yerine gelerek iki kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası baba ve oğlu gözaltına alındı.

Sultangazi'de staj gördüğü iş yerinde evladını darbettikleri iddiasıyla iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı ile oğlu yakalandı.

İddiaya göre A.Y.D. (14), 10 Kasım'da Sultangazi'deki elektrikçide staj yaparken tartıştığı iş yeri sahiplerinden T.B. tarafından darbedildi.

A.Y.D'nin olayı anlattığı babası F.D. ve ağabeyi Ş.D. de dükkana gitti. İş yerinde çıkan kavgada baba F.D, oğlunu darbeden T.B. ile dükkan sahiplerinden K.D'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve oğlunu gözaltına aldı, iki kişinin hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Baba F.D'nin 4, Ş.D'nin ise bir suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden F.D. adli kontrolle serbest bırakıldı, Ş.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, F.D. ve oğlu Ş.D. ile karşı taraf arasındaki kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde baba ve oğlunun iş yerinin önüne gelip saldırmaları ve yaşanan kavga ile belediyenin temizlik görevlisinin süpürgeyle tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor.

