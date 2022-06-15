Sultangazi'de sollama yapmaya çalışırken kaza yaptı SULTANGAZİ'de, sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. SULTANGAZİ'de, sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, geçen pazar günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde aşırı hızla ilerleyen 34 EHB 350 plakalı otomobilin sürücüsü önündeki hafif ticari aracı sollamaya çalıştı. Adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Diğer araç sürücüleri, yardımına koşarak yaralıyı otomobilden çıkarıldı. Tesadüfen olay yerinden geçen 112 Acıl Servis ekibi, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. KAZA ANI KAMERADA Öte yandan yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün hızla ilerlediği, önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada kontrolü kaybettiği görülüyor. Kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attığı kameraya yansıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Güncel Haberler

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