Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE SOKAKTA SİLAHLI KAVGA; MERMİ İSABET EDEN EVDEKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

SULTANGAZİ'de iki grup arasında sokakta silahların kullanıldığı kavga çıktı. Çatışmaya giren ve içinde onlarca uzunun namlulu silah mermisi bulunan aracı kullanan şüpheli, park halindeki minibüse çarptı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği evdekiler korku ve panik yaşadı.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi 1415. Sokak'ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgaya karışan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek minibüse çarptı. Taraflar olay yerinden kaçtı. Mermiler sokakta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki daireye isabet etti. Dairede yaşayan aile, büyük korku ve panik yaşadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çatışmaya karışan aracın içerisinde onlarca uzun namlulu silah mermisi buldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"HALA KORKUYORUM"

Evine kurşunların isabet ettiği Şehriban Kılıç, "Burada uyuyordum. Kalktığımda bir şey görmedim. Cama baktığımda delik deşik olmuştu. Kalktım, salona doğru gittim. 3-4 tane duydum. 2 tane ettiler ben kalkmadım. 3'üncüye kalktım, salona doğru gittim. Ben yatıyordum. Farkında değilim nasıl olduğunun. Hiçbir yere çıkmadım. Direkt salona çıkıp polisi aramak istedim. Tabii ki korktum. Şu an bile korkuyorum" şeklinde konuştu.