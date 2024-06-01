Sultangazi'de Sokak Kavgaları Görüntülendi

SULTANGAZİ'de sokakta yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlk olayda sokakta kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheli, bir grup tarafından darbedildi. İkinci olayda ise yol verme tartışmasında bir kişi eşi ve çocuklarının yanında 4 kişi tarafından dövüldü.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde bir kişi iddiaya göre sokaktan geçen kadınların fotoğrafını çekti. Bunu fark eden bir grup genç, fotoğraf çeken kişiyi darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA DARBEDİLDİ

İkinci olay ise yine Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokakta seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki tarafta araçtan inerek kavga etmeye başladı. Araçtan inen 4 kişi, yanında karısı ve çocukları bulunan bir kişiyi darbetti. Mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Her iki olay da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.