Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Yaralı Yok

Sultangazi'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, koşarak cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne geldi. Yol ortasında durup silahını çıkaran şüpheli, iş yerine doğru peş peşe ateş açtı. Saldırı sırasında çevrede bulunanlar etrafa kaçıştı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın koşarak olay yerine geldiği, yol ortasında durup iş yerine doğru ateş ettiği ve ardından hızla kaçtığı görülüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.