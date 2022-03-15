Sultangazi'de silahlı saldırı; saldırganın akrabası olduğunu iddia etti

Olay 10 Ocak'ta saat 07.40 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi, 2576 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre işe gitmek için evden çıkan Faruk Tekin, yolda yürüdüğü sırada arkasından koşarak gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Tekin kanlar içinde yere yığılırken, kapişonlu ve yüzü maskeli saldırgan kendisini bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Faruk Tekin'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıp tedavi altına aldı. Polis, saldırının ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

'DAHA ÖNCE DE BİZİ TEHDİT ETMİŞTİ AMA CİDDİYE ALMAMIŞTIK'

Silahlı saldırıya uğrayan Faruk Tekin'in avukatı Iyaz Çimen ise; "Müvekkilim uğramış olduğu saldırı neticesinde hala yürüyemiyor. Olaya sebebiyet veren kurşunlardan bir tanesi de müvekkilimin hala bacağında duruyor. Birden fazla kişi tarafından tasarlanarak işlenmiş bir suça kurban oldu müvekkilim ve canını zor kurtardığını söyleyebiliriz. Emniyetin yaptığı araştırmalar neticesinde bazı şüphelilere ulaştığını söyleyebilirim ama soruşturma devam ettiği için net bir şekilde bilgi veremiyoruz. Ancak daha önceki bir husumetten dolayı müvekkilime bu saldırının gerçekleştirildiğini söyleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.