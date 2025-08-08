Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Pazarcı Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de dün motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralanan pazarcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

75. Yıl Mahallesi'nde, akşam saatlerinde motosikletle yanına yaklaşan M.G. ve Y.S'nin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan pazarcı Kasım K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekiplerince yakalanan şüpheliler M.G. ve Y.S, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.