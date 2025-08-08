Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Pazarcı Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralanan pazarcı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırının ardından şüpheliler polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de dün motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralanan pazarcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

75. Yıl Mahallesi'nde, akşam saatlerinde motosikletle yanına yaklaşan M.G. ve Y.S'nin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan pazarcı Kasım K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekiplerince yakalanan şüpheliler M.G. ve Y.S, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.