Sultangazi'de silahlı saldırı: İşe giden Mehmet Metin E. yaralandı

Sultangazi'de işe giden Mehmet Metin E., yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Mehmet Metin E. dakikalarca yardım bekledi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

SULTANGAZİ'de işe giden Mehmet Metin E., yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanarak yere yığılan Mehmet Metin E., dakikalarca yardım bekledi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Gazi Cebeci Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Mehmet Metin E., cadde üzerinde bulunan otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkasından gelen kimliği belirsiz kişi, üzerindeki silahı çıkararak, Mehmet Metin E.'ye ateş etti. Mehmet Metin E., silahtan çıkan kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ise, koşarak olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Mehmet Metin E.'nin arkasından gelen kişinin silahla ayağına ateş ettiği ve kaçtığı görülüyor. Yere yığılan Mehmet Metin E.'nin dakikalarca yardım beklediği, çevredekilerin umursamadığı, kaldırımda bekleyen iki kişinin yerdeki yaralıyı izlediği kameraya yansıyor. Daha sonra ise, bazı vatandaşların yaralanan yardımına koştukları da kameraya yansıyor.