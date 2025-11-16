Haberler

Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Eski Eş Öldürüldü, Saldırgan Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Sultangazi'de boşandığı eşinin eski kocasını silahla vuran E.A, intihar girişiminde bulundu. Olayda S.B. yaşamını yitirdi, E.A. hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde E.A, boşandığı karısı H.K'nin ilk eşi olan S.B'ye silahla ateş etti.

Silahlı saldırıda S.B. ağır yaralanırken, şüpheli E.A. aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, H.K'nin S.B. ile boşandıktan sonra E.A. ile evlendiği öğrenildi. Bir süre sonra E.A'dan da boşanan H.K'nin, eski eşi S.B. ile barışıp birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

O anları paylaştı, 'Gereken yapıldı' dedi

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

