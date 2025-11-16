Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Eski Eş Öldürüldü, Saldırgan Ağır Yaralandı

Sultangazi'de boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde E.A, boşandığı karısı H.K'nin ilk eşi olan S.B'ye silahla ateş etti.

Silahlı saldırıda S.B. ağır yaralanırken, şüpheli E.A. aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, H.K'nin S.B. ile boşandıktan sonra E.A. ile evlendiği öğrenildi. Bir süre sonra E.A'dan da boşanan H.K'nin, eski eşi S.B. ile barışıp birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.