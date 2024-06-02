Sultangazi'de Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Baran AKKAYA/İSTANBUL, SULTANGAZİ'de dün akşam saatlerinde Zekeriya D. ve Hikmet D. kardeşlerin içinde olduğu otomobille bir minibüs çarptı. Kazanın ardından minibüsten inen kalabalık grupla, araçta bulunan Hikmet D. ve Zekeriya D. kardeşler arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kaçan iki kardeşe silahla ateş açıldı. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 95. sokakta yaşandı. Hikmet D. kardeşi Zekeriya D.'ye ait olan otomobille sokakta ilerlediği sırada, araca aynı caddede seyir halinde olan bir minibüs çarptı. Meydana gelen kaza sonrası minibüste bulunan 10 - 15 kişilik grup araçtan aşağı inerek, Hikmet D. ve Zekeriya D.ile tartışmaya başladı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Aralarında Cuma D.'nin de bulunduğu kalabalık grupla, iki kardeş arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kalabalık grup Zekeriya D. ile Hikmet D.'ye bıçak ve sopalarla saldırdı. İki kardeşin kaçtığı sırada üzerlerine 5-6 el ateş edildi. O sırada devriye görevi yapan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gitti. İki kardeşin kaçtığını gören polis ekipleri kardeşlerin peşinde olan Cuma D.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Ekipler Zekeriya D. ve ağabeyi Hikmet D. ile şüpheli Cuma D.'yi polis merkezine götürdü. Polis ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.