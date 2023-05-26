Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Sultangazi'de Sezer Erdemir, husumetli olduğu 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erdemir ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de işe gitmek için evinden çıkan Sezer Erdemir, husumetli olduğu 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Erdemir ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Sezer Erdemir, otomobille gelen Kemal D., oğlu Devran D. ve amca Mirza D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Erdemir vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Erdemir'in yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Erdemir, hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan 4 Mart Cumartesi Günü ise Sezer Erdemir, iş yerinin önünde park nedeniyle iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırdı. Kavgaya karışanlardan birinin akrabaları olduğu öğrenilen kişiler Erdemir'in iş yerinin önüne geldi. Erdemir, oğlu ve kendisine sopalarla saldıran kişilere silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar iki kişiye isabet ederek yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.