Sultangazi'de silahlı kavga: Park halindeki otomobile kurşun isabet etti

Sultangazi'de 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada mahalle sakinleri korku yaşadı. Çatışma sırasında park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti. Şüpheliler, geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

SULTANGAZİ'de 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada mahalle sakinleri korku yaşadı. Çatışma sırasında park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti. Şüpheliler, geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan kişilerin bulunduğu sokağa otomobille gelen 2 kişi, taraflara silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, park halindeki bir otomobile isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar olay yerinden uzaklaşırken, otomobille gelen 2 kişi geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Polisin yaklaşık 2 saat süren incelemelerinin ardından otomobil, çekici ile yediemin otoparkına götürüldü. Öte yandan olaya karışan 3 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.