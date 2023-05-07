Sultangazi'de silahlı kavga: Park halindeki otomobile kurşun isabet etti

Sultangazi'de yaşanan silahlı kavgada park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada mahalle sakinleri korku yaşadı. Çatışma sırasında park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti. Şüpheliler, geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan kişilerin bulunduğu sokağa otomobille gelen 2 kişi, taraflara silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, park halindeki bir otomobile isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar olay yerinden uzaklaşırken, otomobille gelen 2 kişi geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Polisin yaklaşık 2 saat süren incelemelerinin ardından otomobil, çekici ile yediemin otoparkına götürüldü. Öte yandan olaya karışan 3 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Kadriye Yılmaz, "Evdeydik, otomobille gelenler silahla ateş etmeye başladı. Biz korktuğumuz için arka odaya kaçtık. Çok korktuk" dedi.