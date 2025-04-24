Sultangazi'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı
Sultangazi'de iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 14 yaşındaki M.A. ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralı çocuğa müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'ta iki grup arasında dün akşam saatlerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla ateş edilmesi sonucu M.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerce yapılan incelemede olay yerinde 4 kovan ve 2 fişek ele geçirildi.
Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel