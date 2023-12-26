Sultangazi'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polisin silahlı kavgaya ilişkin çalışması devam ediyor.