Sultangazi'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul Sultangazi'de etkili olan şiddetli yağmur, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Tekstil atölyesinde maddi zarar meydana gelirken, ekipler suyu tahliye etmek için seferber oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Sultangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki bodrum katta faaliyet gösteren tekstil atölyesi yağmur suyuyla doldu. Atölyedeki ürün ve makineler zarar gördü, çalışanlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrumunu da su bastı, apartman sakinlerine ait malzemeler zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vidanjör yardımıyla suyu tahliye etti.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
