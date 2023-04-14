Sultangazi'de servis minibüsünün devrilme anı güvenlik kamerasında
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Sultangazi'de dün adliye personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sultangazi'de dün adliye personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Başakşehir istikametine seyir halinde olan adliye personelini taşıyan servis minibüsünün, Cebeci Tüneli mevkisinde önünde seyreden araca çarptıktan sonra devrilmesi, tünel içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Söz konusu görüntülerde servis minibüsünün devrilmesi, önündeki araca çarpması ve bir süre sürüklenmesi yer alıyor.
Sultangazi'de Başakşehir istikametine seyir halindeki adliye personeli taşıyan servis minibüsü, Cebeci Tüneli mevkisinde önündeki araca çarptıktan sonra devrilmişti. Kazada adliye personeli olduğu öğrenilen minibüsteki 4 kişi yaralanmıştı.