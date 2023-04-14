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Sultangazi'de servis minibüsünün devrilme anı güvenlik kamerasında

Sultangazi'de servis minibüsünün devrilme anı güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Sultangazi'de dün adliye personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultangazi'de dün adliye personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başakşehir istikametine seyir halinde olan adliye personelini taşıyan servis minibüsünün, Cebeci Tüneli mevkisinde önünde seyreden araca çarptıktan sonra devrilmesi, tünel içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Söz konusu görüntülerde servis minibüsünün devrilmesi, önündeki araca çarpması ve bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Sultangazi'de Başakşehir istikametine seyir halindeki adliye personeli taşıyan servis minibüsü, Cebeci Tüneli mevkisinde önündeki araca çarptıktan sonra devrilmişti. Kazada adliye personeli olduğu öğrenilen minibüsteki 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir Sultangazi Güncel Haberler

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