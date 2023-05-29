Sultangazi'de Seçim Kutlamaları Yapıldı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, "Yine ve yeniden en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında duran Sultangazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sultangazi'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda binlerce vatandaş ellerindeki bayraklar ve müzikler eşliğinde seçim kutlaması yaptı. Kutlamalara Başkan Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel,BBP İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, HÜDA PAR Sultangazi İlçe Başkanı Halim Sivi, Belediye Başkan Yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurulan platformdan vatandaşlara hitap eden Başkan Dursun, şunları kaydetti:

"Bu seçimde kimse kaybetmedi ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim sonuçlarının Sultangazi ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sultangazi olarak vermiş olduğunuz büyük destekle Cumhurbaşkanımızı tekrar külliyeye gönderdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Cumhur İttifakı'nın temsilcileriyle birlikte bu kutlu zaferi kutluyoruz. Cumhur İttifakı'na oy veren milyonlara ve liderlerine teşekkür ediyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verdik ondan vazgeçmeyiz. Biz Cumhurbaşkanımızı ne olduğu belli olmayan masalara yedirmeyiz. Bugün bunu sizler gösterdiniz. İnşallah 2028 yılına kadar Cumhurbaşkanımız bu millete ve devlete hizmet etmeye devam edecek."

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