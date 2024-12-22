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Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu
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Sultangazi Belediyesi ve Kars Sarıkamış Isısu ile Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğiyle, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı münasebetiyle hatıra ormanı oluşturuldu. Törende İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Şehitlerin anısını yaşatmanın önemini vurguladı ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kaymakamlığı ile Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğinde, Habipler Mahallesi Sarıkamış Şehitleri Caddesi'nde "Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni" düzenlendi.

Tören öncesinde vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak hatıra ormanının bulunduğu alana hareket etti. Konvoyun alana ulaşmasının ardından başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Valisi Davut Gül'ün selamlarını getirdiğini belirterek, zorlu bir coğrafyada hüküm sürüldüğünü söyledi.

Düşmanların tarih boyunca süregeldiğini ifade eden Karabulut, "İslamiyet'in en büyük savunucusu bizler olmuşuzdur. Haçlı seferlerini düşünün, onlarca Haçlı seferine karşı mücadele eden ve tek başına İslamiyet'i savunan bizim atalarımız, dedelerimizdi. Bundan 110 yıl önce de Kars ve Sarıkamış'ta, ülkemizin, milletimizin bekası için mücadele ederken, 90 bin civarında askerimizi maalesef orada şehit verdik. Onlara buradan Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Karabulut, onların anısını yaşatmak amacıyla çok güzel bir uygulamaya örnek olunduğunu ve caddeye isim verildiğini belirterek, "Bugün de şehitlerimizi yaşatmak ve onları bir kez daha ölümsüz kılmak için, onların adına pırıl pırıl gençlerimizle fidan dikeceğiz. Bu fidanlar onların anısını yaşatacak." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitler anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Programa, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ve Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği Başkanı İbrahim Aktaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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