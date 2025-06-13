Sultangazi'de Ruhsatsız Tabancanın Ateş Almasıyla İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Ruhsatsız Tabancanın Ateş Almasıyla İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti
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Sultangazi'de ruhsatsız bir tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kıraathane sahibi Metin Çeken, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de doldur boşalt yapıldığı sırada ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kıraathane sahibinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Cebeci Mahallesi'ndeki kıraathanede iş yeri sahibi Metin Çeken'in (44) hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Ekipler, Çeken ile arkadaşı Emrah M'nin (39), ruhsatsız silahlarını denedikleri sırada tabancalardan birinin tutukluluk yaptığını, Emrah M'nin doldur boşalt yaptığı esnada tabancanın ateşlendiğini, Çeken'in yaralandığını, şüphelinin olayın ardından kaçtığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Volkan K'nin (43) kıraathanedeki silahları poşete koyarak çöpe attığını tespit etti.

Şüpheliler Emrah M. ile Volkan K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emrah M'nin 8'i yaralama olmak üzere 32, Volkan K'nin ise bir suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli Volkan K'nin olayın ardından kıraathanede bırakılan silahları poşete koyarak saklamaya çalışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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Yorumlar (1)

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