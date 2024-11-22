Sultangazi'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi
Sultangazi'de bir evde yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Sultangazi'de bir eve düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik ve fiziki takibe alınan bazı şüphelilerin kaldığı evde ruhsatsız silahlar olduğu belirlendi.
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, M.İ.S. (20) ve E.S. (15) ile Y.S. (36) isimli kadın gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca ve 220 farklı çaplarda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ.S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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