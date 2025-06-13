Sultangazi'de Ruhsatsız Silah Denemesi Cinayetle Bitti

Sultangazi'de Ruhsatsız Silah Denemesi Cinayetle Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir kıraathanede ruhsatsız silahlarla yapılan deneme, işletmeci Metin Çeken'in kalbinden vurulmasıyla sonuçlandı. Cinayet şüphelisi Emrah M., olayı kazayla gerçekleştirdiğini öne sürdü. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

SULTANGAZİ'de bir kıraathanede ruhsatsız silahlarla yapılan deneme cinayetle bitti. Doldur boşalt yaparken kıraathane işletmecisi Metin Çeken'i (44) kalbinden vurarak öldüren şüpheli Emrah M. (45) polis tarafından yakalandı. Şüpheli, olay yerindeki 3 ruhsatsız silahı çöpe atarak saklamaya çalışan Volkan K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Emrah M. "Silahları deniyorduk. Doldur boşalt yaparken bir anda silah ateş aldı. Kalbinden vurulduğunu görünce korkup oradan kaçtım" dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de 3 kişiyi doldur boşalt yaparken yaraladığı öğrenildi.

Sultangazi, Cebeci Mahallesi, V Caddesi'nde bulunan kıraathanede önceki gün meydana gelen olayda kıraathanenin işletmecisi Metin Çeken, ofisinde kalbinden tek kurşunla vurularak ağır yaralandı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre olay sırasında Metin Çeken'in yanında bulunan arkadaşı silah sesinin ardından dışarı çıkarak "Silah yanlışlıkla patladı" diyerek olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Metin Çeken tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

AVCILAR'DA YAKALANDI 'TESLİM OLMAYA GELİYORDUM' DEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Metin Çeken'in vurulduğu sırada yanında bulunan kişinin kimliği belirlendi. Şüpheli Emrah M. Polisin takibi sonucu Avcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığında 'Zaten teslim olmaya geliyordum' dediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda cinayetin işlendiği ofisin içinde bulunan 3 adet ruhsatsız silahı olayın ardından bir poşete koyarak çöpe atan Volkan K.'nin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye çıktı. Şüphelinin silahları saklandığı anları güvenlik kameraları görüntüledi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde işlediği suçu itiraf eden Emrah M. "Cezaevinden yaklaşık 1 yıl önce çıkmıştım. Metin Çeken benim çok eski arkadaşımdı. Olay günü onun yanına sohbet etmek için gittim. Ofisinde bulunan silahlara bakıp inceliyorduk. Silahlardan birini doldur boşalt yaparken içinde kalan mermi bir anda patladı. Arkadaşım kalbinden vurulduğunu görünce panikledim ve oradan kaçtım. Kazayla oldu." dedi. Öte yandan olay yerindeki silahları saklarken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan Volkan K. ise olay sırasında paniklediğini polis gelmeden silahları yakındaki çöpe attığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE DOLDUR BOŞALT YAPARKEN 3 KİŞİYİ YARALAMIŞ

Polis soruşturması sonucunda olayın faili Emrah B.'nin daha önceden 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 8 ayrı yaralama olayından kaydı olduğu, bunlardan 3'ünde yine doldur boşalt yaparken karşısındaki kişileri yaraladığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil İlhan:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 329 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir

Seferler iptal edildi! Türkiye'den 4 ülkeye uçuş yok
Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

O ülkeden Gazze'ye yürüyeceklere engel! 40 aktivist alıkonuldu
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.