Sultangazi'de rögar kapaklarından taşan mavi renkli su tedirginlik yarattı

İstanbul Sultangazi'de rögar kapaklarından taşıp iş yerleri ve bodrum katlarını basan mavi renkli su vatandaşlarda tedirginlik yaratırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) vidanjörle yapılan boşaltma işleminde kanaldan çok sayıda kot yıkamada kullanılan ponza taşı çıkarıldığını duyurdu.

İstanbul Sultangazi'de rögar kapaklarından taşıp iş yerleri ve bodrum katlarını basan mavi renkli su vatandaşlarda tedirginlik yaratırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) vidanjörle yapılan boşaltma işleminde kanaldan çok sayıda kot yıkamada kullanılan ponza taşı çıkarıldığını duyurdu.

Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda yaklaşık 5 yıldır belirli aralıklarla mavi renkli su, rögar kapaklarından taşıyor. Bölgedeki iş yerleri ve bodrum katlarına dolan su, mahalle sakinlerini huzursuz ediyor. İş yeri sahipleri, depoları basan suyun stokladıkları mallarına da zarar verdiğini belirtiyor.

Uzun yıllardır bölgede esnaflık yapan Yılmaz Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorunun 2017'den beri devam ettiğini ve bodrum katlarının ciddi zarar gördüğünü söyledi.

Sorunun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını anlatan Karacan, şöyle konuştu:

"Geldiler, sorunu yerinde gördüler. Sorunun da ne olduğunu biliyorlar ama bir türlü çözüme kavuşturmadılar. Pis su giderinden kimyasal mavi renkli bir su geliyor. Defalarca müracaat etmemize rağmen sonuç olmadı. Eski Edirne Asfaltı'nda bir su giderinin çöktüğünü ve tekrar ihale edilip yapılması gerektiğini söylüyorlar ama iş büyük olduğu için bir türlü kazmayı vurup başlayamadılar. Hatta iş makineleri geldi ama bir anda geri gittiler. Telefon ediyoruz, 'Rögar bozuldu' diye ama suyu çekip gidiyorlar. Kısa zaman sonra sorun tekrar başlıyor. Mavi suyun ne olduğunu bilmediğimiz için tedirginlik yaşıyoruz. Kimyasal mıdır, zehirli bir madde midir, ne olduğu belli değil. Buradan bir örnek alıp da insan sağlığına zararlı mıdır, değil midir, bilmiyoruz. Ayrıca binaya da betonuna da demirine de zararı var."

Kot fabrikasından kaynaklandığı iddiası

Caddede ayakkabı üretim atölyesi olan Halil Polat ise sorunun yakındaki bir kot fabrikasından kaynaklandığını iddia etti.

Kot fabrikasının atık sularını yağmur suyu kanalına verdiğini öne süren Polat, "Ben ayakkabı üretiyorum. Çok ciddi zararım var. Kimyasal atık bizi tedirgin ediyor. Bir gelmişiz, her yeri mavi su basmış. O gün akşama kadar çalışamıyoruz. Suyu biz atıyoruz. Acil çözüm bekliyoruz." dedi.

İski'den açıklama

İski'den yapılan açıklamada, ekiplerin sorunun yaşandığı bölgeye intikal ettiği ve tıkalı kanaldaki mavi suyun vidanjörle çekildiği belirtildi.

Sorunun giderildiğinin aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır. Öte yandan, 22 Mart 2022'de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir. Ayrıca yatırım programımızda bölge altyapısını iyileştirecek çalışmalar da yer almaktadır."