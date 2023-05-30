Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret eden fırıncı hakkında gözaltı kararı

Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' dediği için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Fırıncı hakkında ayrıca gözaltına alınması kararı verildi.

Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' dediği için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Fırıncı hakkında ayrıca gözaltına alınması kararı verildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' diye bağırdığı için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında ayrıca, gözaltına alınması için talimat verildiği de öğrenildi. - İSTANBUL