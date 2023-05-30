Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' dediği için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de "Reis" diye bağıran çocuğa hakaret eden fırıncı gözaltına alındı

İSTANBUL - Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' dediği için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' diye bağırdığı için hakaret ederek kovduğu iddia edilen Fırın sahibi K.Y hakkında şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli fırıncı gözaltına alındı.