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Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret eden fırıncı gözaltına alındı

Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret eden fırıncı gözaltına alındı

Güncel Haberler

Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' dediği için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' dediği için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' diye bağırdığı için hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibi K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli fırıncı gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Sultangazi Güncel Haberler

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