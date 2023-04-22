SULTANGAZİ'DE RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKEN HIRSIZLAR KAMERADA

SULTANGAZİ'de son bir haftada yaşanan farklı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de yaklaşık 1 hafta içerisinde yaşanan farklı hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Habibler Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında müstakil bir evin kömürlük olarak kullanılan bölümüne giren 3 şüpheli, burada bulunan motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Kömürlükten motosikleti çıkaran şüpheliler, motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştı.

RAHATLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

TEKSTİL ATÖLYELERİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

BİSİKLETİ ÇALDI

Cebeci Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda ise, dış kapısı açık olan bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, bina içinde bulunan bisikleti çalarak, olay yerinden uzaklaştı.