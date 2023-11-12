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Sultangazi'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Eden Zanlı Gözaltına Alındı

Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve M.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.