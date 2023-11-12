Sultangazi'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Eden Zanlı Gözaltına Alındı
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Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve M.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.
Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde pompalı tüfekle havaya ateş ettiği belirlenen M.K'yı gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan poliste daha önce kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.
Hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "tehdit" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapılan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.