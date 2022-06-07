SULTANGAZİ'DE POLİSAJ DÜKKANINDA YANGIN (2) - Haberler

SULTANGAZİ'DE POLİSAJ DÜKKANINDA YANGIN (2) SULTANGAZİ'de Dökümcüler sitesindeki bir polisaj dükkanında yangın çıktı. SULTANGAZİ'de Dökümcüler sitesindeki bir polisaj dükkanında yangın çıktı. Çöpten başlayarak iş yerine sirayet ettiği öğrenilen yangında trafoya ulaşan alevler küçük çaplı patlamalara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, saat 23.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2594 Sokak'taki Dökümcüler sitesinde meydana geldi. Sokaktaki çöplerde henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler, çevredeki polisaj dükkanına sıçradı. Yangın sırasında dükkanda kaldıkları öğrenilen işçiler, kısa sürede dışarı çıkarken, olay itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sönüdrmek için çalışma başlattı. Alevlerin çevredeki trafoya sıçraması üzerine zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşandı. Yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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