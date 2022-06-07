Sultangazi'de plastik geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Sultangazi'de plastik geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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İstanbul Sultangazi'de plastik geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İstanbul Sultangazi'de plastik geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2594. Sokak'taki iki katlı plastik geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ardından atölyede soğutma çalışması yapıldı.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel