Sultangazi'de Pazarcıya Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Sultangazi'de motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan pazarcı Kasım K., ağır yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Sultangazi'de motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan pazarcı ağır yaralandı.

75. Yıl Mahallesi 1317. Sokak'ta, pazarcılık yapan Kasım K'nin yanına motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, silahla ateş açtı.

Kasım K. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı pazarcı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
