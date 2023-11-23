Sultangazi'de Parkta Kavga Edilen Lise Öğrencisi Yaşam Mücadelesi Veriyor

Sultangazi'de parkta kavga eden arkadaşlarını uyaran lise öğrencisi, darp edilerek ağır yaralandı ve hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sultangazi'de iddiaya göre parkta kavga eden arkadaşlarını "Neden kavga ediyorsunuz?" diye uyarınca tekme tokat darp edilen lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okul çıkışı mahalledeki parkta oturup yanındakilerle sohbet eden Y.M. (17), o esnada az ileride kavga eden kişilerin arkadaşları olduğunu görünce "Neden kavga ediyorsunuz?" diyerek uyarmak istedi. Bunun üzerine grupta bulunanlar Y.M.'yi feci şekilde döverek darp etti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan liseli genç, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.M., ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma kaldırılan gencin 3 defa kalbinin durduğu ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi verdiği, beyninin ise büyük çapta hasar gördüğü ve tedaviye cevap vermediği öğrenildi.

Sınıf arkadaşları hastane önünde toplandı

Yaşanan olayın ardından gencin okul arkadaşları ve akrabaları hastaneye akın etti. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL