Sultangazi'de Parkta Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

Sultangazi'de iki grup arasında parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, tekme, yumruk ve kemerlerle birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de iki grup arasında parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü, ortalık karıştı. Taraflar, tekme, yumruk ve kemerlerle birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta buluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları, tarafların kız arkadaşları araya girerek ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir grup, kavga ettikleri kişiyi aralarına alarak kemerle darbetti. Çevredeki bir kişi duruma müdahale ederek her iki tarafı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada taraflardan biri, kavga ettiği kişiye ait motosiklete tekme atarak yere düşürdü. Taraflar yeniden kavgaya tutuştu. Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.